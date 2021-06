Seap Aragona, il Sindaco Pendolino carica la squadra

In vista dell’incontro tanto atteso tra Seap Dalli Cardillo Aragona e Vicenza Volley, che sabato sera saranno impegnati proprio a Vicenza nella finale di andata dei playoff per la promozione in Serie A2, anche il Sindaco di Aragona ha voluto caricare la squadra.

Tramite un post diramato sulla propria pagina Facebook, il primo cittadino Giuseppe Pendolino ha dichiarato: “Alla vigilia di gara 1 della finalissima per il salto in Serie A2, voglio rivolgere un ‘in bocca al lupo’, anche a nome di tutta l’amministrazione comunale, alle giocatrici, tecnici e dirigenti della Seap Dalli Cardillo Aragona. L’auspicio mio e di tutta la città è che le nostre giocatrici ci facciano vivere esaltanti momenti di gioia collettiva e realizzare quel grande sogno chiamato Serie A che la Pallavolo Aragona ha già coronato parecchi anni fa. Tutta Aragona, ma sono certo che anche tutta la Sicilia, farà il tifo per le nostre leonesse. Sono sicuro che la squadra si farà valere anche a Vicenza e rappresenterà la Sicilia a livello nazionale nel migliore dei modi, con una prestazione degna del suo valore”.

La gara prevista sabato 19 giugno alle 20.30 sta portando molta emozione in città, tanto che verrà montato un maxi schermo in piazza Umberto I, così da poter seguire la partita in diretta. A poco più di 24 ore da gara 1 della finale per la promozione in Serie A2, Aragona è pronta a sostenere la Seap Dalli Cardillo.