Spagna, il premier: “Dal 26 giugno niente mascherine all’aperto”

MADRID – Via la mascherina all’aperto in Spagna dal 26 giugno. Lo ha annunciato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez intervenendo a Barcellona al Cercle d’Economia prima del vertice con il premier italiano Draghi. Sanchez ha spiegato che giovedì si terrà un Consiglio dei ministri straordinario in cui proporrà di eliminare l’obbligo di mascherina all’aperto: “Questo sarà l’ultimo weekend con l’obbligo”, ha detto.