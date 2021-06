Vaccini e morti sospette: “Decisioni incoerenti su vettori virali”

CATANIA – “Parlassero chiaro e ci dicano cosa fare”. Non usa mezze misure Franco Luca, direttore dell’Unità territoriale dell’Asp di Catania, intervistato da Livesicilia dopo il decesso sospetto in seguito a somministrazione di J&J.

“Decisioni incoerenti”

Nuove perplessità sull’uso dei sieri. “Credo che, se notizia è vera, torniamo al punto di partenza. Le decisioni prese non sono spesso coerenti – continua. O i vaccini a vettore vitale -AZ J&J- sono da utilizzarsi per gli over 60 o no. Ci dicano cosa fare. Perché non può uscire un provvedimento per cui Astrazeneca va usato solo per gli over 60 e per Johnson & Johnson non si dice niente. Considerato che ha la stessa composizione è la stessa di AZ. È chiaro che in questo momento in Italia chi decide sui vaccini deve essere il più chiaro possibile. Perché nell’opinione pubblica si sta diffondendo l’idea che la comunicazione sui vaccini non è fatta bene”.

Occhio alle piastrine

Luca sottolinea l’importanza di evitare un determinato siero in caso di problemi di piastrine. “Chi soffre di piastrine dovrebbe evitare il vaccino con il vettore virale – spiega. Se si hanno piastrine alterate, il trombo è possibile. Noi a Catania quando ce ne siamo accorti, lo abbiamo sconsigliato”.

L’importanza dell’anamnesi

“È una situazione un po’ anomala e ancora è tutto da studiare” – continua Luca. Ma c’è un fatto: per chi ha problemi di piastrine sono da evitare questi sieri. È difficile saperlo prima. Bisognerebbe fare prima un’eccellente anamnesi. E al primo sospetto evitare vaccino. Ma, questo, rallenterebbe molto la campagna vaccinale”.

“In Europa ognuno fa come gli pare”

“In Europa si sta andando ognuno per contro proprio” – prosegue Luca che indica la soluzione. “Bisogna dire o basta a vaccini a vettore virali o gli stessi solo per over 60. Ma anche qui c’è un po’ di ipocrisia: over 60 senza patologie sono pochissimi”.