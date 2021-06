Braglia: “Il Palermo vuole Carriero? Non mi interessa”

“Ho avuto ragazzi eccezionali che meritano l’affetto di tutti. Li ho visti piangere dopo il Padova, sono venute giù le lacrime anche a me. Ci siamo accorti che è mancato qualcosina alla rosa, che ci è mancata qualità. Infatti stiamo lavorando per migliorare le cose. Proveremo a dare gioie alla società e alla tifoseria”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Piero Braglia ai microfoni di “Tuttoavellino.it” dopo la conferma sulla panchina del club irpino. Il tecnico originario di Grosseto ha poi continuato: “L’anno scorso siamo partiti da zero, quest’anno la base ce l’abbiamo. Poi non si è mai visto che una società che vuole vincere regali calciatori alle altre. Il Palermo vuole Carriero? Ma non me ne frega di questo”.