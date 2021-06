Catania, i tifosi aspettano risposte: Ferraù pronto a darle

CATANIA – Oggi si potrà sapere qualcosa in più sul futuro del Catania. La dirigenza rossazzurra nei giorni scorsi ha avviato una raccolta fondi per provare ad iscriversi al prossimo campionato. I tifosi, ma anche Joe Tacopina che nei mesi scorsi sembrava intenzionato a rilevare il club, hanno chiesto chiarezza e posto delle domande.

Le risposte arriveranno oggi dall’avvocato Ferraù che interverrà in conferenza stampa, ma intanto alcuni tifosi hanno già effettuato il bonifico versando nelle casse del club 2.500 euro. La cifra non basta perché servono 2,5 milioni di euro per iscrivere la squadra al campionato e si dovranno racimolare entro il 28 giugno, data ultima per presentare l’iscrizione.

In tutto questo i calciatori e l’allenatore restano in attesa di notizie. Lo stesso Ferraù aveva tranquillizzato e annunciato che la squadra si sarebbe iscritta anche con anticipo. Adesso, però, non sembra essere così e tra i tifosi dei rossazzurri c’è un po’ malumore.