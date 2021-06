Comprano mandragora a Ballarò, una famiglia in ospedale

PALERMO- Un’intera famiglia è finita in ospedale, giovedì scorso, dopo aver mangiato della mandragora, acquistata in un minimarket del mercato di Ballarò, a Palermo, che è stato sequestrato e multato dalla Polizia di Stato, coadiuvata dagli ispettori dell’Asp di Palermo. Gli agenti del Commissariato Oreto hanno trovato la presenza di verdura esposta alla vendita e durante le fasi del controllo si è accertato che la Scia presentata dal gestore dell’attività era stata rigettata dagli uffici competenti. Inoltre, l’esercizio commerciale è risultato carente delle autorizzazioni comunali e sanitarie, ragioni per le quali è stata sospesa immediatamente la vendita al dettaglio. (ANSA).