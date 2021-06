Incidente mortale stanotte in via Oreto a Palermo: la vittima è un motociclista di 31 anni. Sarebbe risultato fatale l’impatto con una macchina.

La vittima si chiama Gaetano Lo Verso ed era in sella ad uno scooter Yamaha T-max insieme ad un amico. Viaggiava in direzione viale Regione Siciliana quando, all’altezza della pizzeria “Il Gabibbo”, si è scontrato con una Fiat 500 che ha impegnato la corsia con una inversione di marcia.

Sono stati subito avvertiti i soccorsi, ma l’uomo è giunto già in arresto cardiocircolatorio all’ospedale Buccheri La Ferla. Ferito ma non in maniera grave il ventenne che viaggiava con lui. Alle cure del pronto soccorso e ricorso anche il ventottenne alla guida della macchina per una scheggia di vetro finita nell’occhio.

Sull’incidente indagano i carabinieri e vigili urbani alla sezione infortunistica stradale.