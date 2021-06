PALERMO- Come spiega una nota della Regione: “Tornano gli “open days” vaccinali in Sicilia. Da domani 20 giugno a martedì 22 giugno, “porte aperte”, senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali dell’Isola per i soggetti con più di 60 anni che vorranno ricevere il vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) e per le persone con fragilità di qualsiasi età.

L’iniziativa, che è rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid, è stata decisa dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per accelerare ulteriormente la campagna d’immunizzazione nell’Isola”. Andare più veloci e mettere in sicurezza appunto gli over sessanta ei fragili che sono più a rischio per il Covid.

La Sicilia zona bianca

La Sicilia, da lunedì prossimo, sarà zona bianca. Così è stato annunciato dal presidente Musumeci. Che invita alla prudenza. “In Sicilia – ha detto il governatore – sopravvivono alcuni focolai che ci hanno costretto a dover dichiarare quattro “zone rosse”. Che sia, quindi, un’estate nella massima prudenza, pensando al vaccino per chi non lo ha ancora fatto”.

La variante Delta

Sappiamo che in Sicilia è stato sequenziato un nuovo caso di variante Delta, su una ragazza dell’Agrigentino. LiveSicilia.it ha ricostruito il ‘viaggio della variante’. Una giovane è rientrata dall’Inghilterra nei primi giorni di giugno. E’ sbarcata in aeroporto a Palermo ed è tornata a casa. Non avrebbe fatto il test antigenico rapido. Dal giorno dopo l’arrivo, si è manifestato qualche sintomo che ha consigliato un tampone molecolare risultato positivo al Covid. Il reperto è stato inviato dall’Usca al laboratorio regionale del Policlinico che ha sequenziato la variante Delta.