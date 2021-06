Trapani, lunedì si conoscerà il futuro: Minore dovrà presentare le garanzie

L'imprenditore dovrà fornire la documentazione necessaria. In attesa anche Faggiano

TRAPANI – Lunedì il Trapani potrebbe riavere la propria squadra di calcio. La città granata nell’ultimo campionato ha dovuto fare a meno del calcio per la cancellazione della squadra dai campionati, ma il futuro si prospetta diverso.

Il sindaco Giacomo Tranchida nelle settimane precedenti ha avviato i contatti per conoscere chi avrebbe voluto rilevare il titolo sportivo. L’unico rimasto interessato è l’imprenditore Ettore Minore, che aveva chiesto qualche giorno in più per fornire le garanzie, ma dovrà presentare tutto entro lunedì 21.

In attesa di notizie, oltre la piazza, c’è Daniele Faggiano ex Ds del Trapani e del Palermo. Il dirigente ha creato una cordata pronta a rilevare il titolo sportivo del Dattilo e trasferirlo a Trapani, ma se Minore dovesse aver assegnato il titolo questa operazione non sarà portata a termine.