“Col covid rischiano di morire”: la mappa dei non vaccinati

CATANIA – Sono 100mila over 60, numerosi gli ultraottantenni, che “rischiano la vita”, come più volte ha ripetuto l’infettivologo Iacobello. Ma si ostinano a non programmare la vaccinazione.

È lo zoccolo duro dei non vaccinati, finito nel libro nero dell’Asp etnea. Ecco la mappa, distretto sanitario per distretto sanitario della provincia.

Tra 60 e 70 anni

Nel distretto sanitario di Catania sono ben 20.035 gli over 60 che hanno scelto di non vaccinarsi. Seguono: il distretto di Gravina (8.258); distretto di Acireale (7.429); distretto di Giarre (4.871); Caltagirone e Paternò, quasi affiancati con 3.766 il primo e 3.711 il secondo; distretto di Adrano (2.921); distretto di Palagonia (2.863); distretto di Bronte (1.521). Il totale dei no vax tra i 60 e 70 anni nella provincia di Catania è di 55.436 persone.

Tra 70 e 80 anni

Sono 12.495 le persone tra i 70 e gli 80 anni che, nel solo distretto sanitario di Catania, hanno deciso di non vaccinarsi contro Covid-19. A questi si aggiungono poi quelli del distretto di Gravina (4.938) e quelli di Acireale (4.130), a cui seguono i no-vax censiti nel distretto di Giarre (2.770), nel distretto di Caltagirone (2.570), in quello di Paternò (2.036). Chiudono infine i distretti di Palagonia, con 1.791 persone tra i 70 e gli 80 anni ancora non vaccinate, di Adrano (1.580) e di Bronte (867). Il totale per questa fascia d’età è di 33.150 persone.

Over 80

Nella fascia in assoluto più a rischio di sviluppare sintomi gravi e ospedalizzazioni per Covid 19, le persone che non hanno ancora programmato la vaccinazione sono, nel solo distretto sanitario di Catania, 7.962. Seguono poi i distretti sanitari di Gravina (2.972), Acireale (2.510), Giarre (1.993), Caltagirone (1.794), Adrano (1.375), Paternò (1.303), Palagonia (1.197) e Bronte (672). In totale, gli ultraottantenni ancora da vaccinare sono, nell’intera provincia di Catania, 21.778.