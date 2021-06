Lite a fine partita, giovane calciatore portato a Villa Sofia

PALERMO – Un giovane calciatore di 17 anni e’ stato portato in ospedale a Villa Sofia con un trauma cranico dopo essere stato picchiato ieri pomeriggio a Carini (Palermo) in via Morello nella struttura sportiva Pasqualino Stadium. L’aggressione e’ avvenuta davanti agli spogliatoi alle fine della partita della categoria juniores nel corso del “Mito Cup”, autorizzata dalla Federazione italiana gioco calcio. La prognosi e’ di 10 giorni. Sono in corso indagini per risalire all’aggressore. (ANSA).