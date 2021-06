Palermo, Saraniti potrebbe salutare dopo una sola stagione

PALERMO – Dopo una sola stagione al Palermo Andrea Saraniti potrebbe salutare. L’attaccante, di origini palermitane, nella stagione appena conclusa ha deluso le aspettative siglando solamente 5 gol tra campionato e playoff.

Filippi ha anche dimostrato, lasciandolo fuori dai convocati per la sfida alla Vibonese per un atteggiamento non certo ottimo durante gli allenamenti, di poter fare a meno di lui. La società rosanero sta cercando degli attaccanti per sostituire Lucca che è nel mirino del Sassuolo, ma anche per sostituire Saraniti che è finito nel mirino della Vibonese, ma interessa anche al Foggia e al Modena.