Seap Aragona, il primo incontro va al Volley Vicenza

VICENZA – Il primo round della finale playoff per la promozione in Serie A2 va alle padrone di casa del Volley Vicenza. La Seap Dalli Cardillo Aragona si arrende 3-0 con i seguenti parziali: 25-17, 25-21, 25-21. Partita sotto tono delle biancazzurre, contro un Vicenza concreto e determinato nel portare a casa l’intera posta in palio. La Seap Dalli Cardillo Aragona è mancata in concentrazione e nella continuità di gioco.



Le padrone di casa del Vicenza sono scese in campo con Marini in palleggio, Errichiello opposto, Cheli e Donarelli centrali, Rossini e Milocco martelli – ricevitori, D’Ambros libero. Nel secondo e terzo set spazio alla centrale Bisoffi. Coach Massimo Dagioni ha schierato inizialmente la formazione tipo con Caracuta in regia, Stival opposta, Borelli e Murri al centro, Moneta e Cappelli schiacciatrici, Vittorio libero. Durante l’incontro sono entrate Silotto e Ruffa.

IL TABELLINO:

VICENZA VOLLEY: Marini 2, Errichiello 17, Cheli 7, Donarelli 6, Rossini 7, Marcolina n.e., D’Ambros (L), Andreon n.e., Pegoraro n.e., Maldicini n.e., Bisoffi 0, Milocco 14, Fiore n.e., Toffanin (L2). All.: Luca Chiappini

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 2, Stival 10, Murri 1, Cappelli 8, Moneta 10, Borelli 7, Vittorio (L), Micheletto n.e., Baruffi n.e., Dell’Amico n.e., Silotto 1, Ruffa 0. All.: Massimo Dagioni

Arbitri: 1° Giuseppina Stellato di Caserta, 2° Raffaele Cafaro di Bellona (prov. di Caserta)