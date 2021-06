Sequestro dei Nas: 5 mila chili di ricotta zuccherata in un bar-pasticceria

PALERMO – I carabinieri del Nas hanno sequestrato 5 mila e 400 chili di ricotta zuccherata in un bar pasticceria del Villaggio Santa Rosalia a Palermo. I controlli sono scattati in un laboratorio in un bar nella zona di via Gustavo Roccella e hanno portato al sequestro dal valore di 20 mila euro della ricotta perche’ il prodotto non era tracciato. Secondo quanto hanno accertato i militari non c’era alcun documento che attestasse la provenienza della ricotta che sarebbe stata utilizzata per preparare cassate, cannoli, bigne’. (ANSA).