Camera di commercio di Palermo e Enna, si insediano 2 nuovi componenti

Nel corso della giunta camerale, convocata dal presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, si sono insediati ufficialmente i nuovi componenti Marcella Cannariato e Giuseppe Pezzati. Presente anche il segretario generale della Camera di Commercio Guido Barcellona. “Diamo il benvenuto ai nuovi colleghi Cannariato e Pezzati – ha detto il presidente Albanese – convinti che potranno dare un contributo concreto e fattivo al nostro lavoro. Sono due imprenditori di grande esperienza e competenza e dunque non potranno che rafforzare l’azione del nostro operato”.

Marcella Cannariato, imprenditrice nel campo del brokeraggio assicurativo, è stata membro del ‘board’ della Famiglia ed è attualmente ‘esperta’ del Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia, accanto alla ministra Elena Bonetti. “Desidero che la Camera di Commercio di Palermo ed Enna continui a dimostrare di essere un reale punto di riferimento e di formazione per tutte le imprese delle due province – ha detto – e non deve essere visto solo come un soggetto certificatore che produce documenti. Il mio impegno sarà in questa direzione e spero di poter dare il mio impulso positivo a tutta l’imprenditoria palermitana”.

Giuseppe Pezzati, 63 anni, imprenditore da quasi 40 anni nel ramo della logistica e dei trasporti, da ottobre del 2017 è presidente di Confartigianato Imprese Palermo e dal gennaio 2018 guida anche la federazione regionale degli artigiani. Pezzati è anche componente della giunta nazionale di Confartigianato Imprese. Fautore della mobilità sostenibile, è delegato nazionale per la Urban Logistics, e referente nazionale per la Continuità territoriale in Sicilia. “Sono orgoglioso di far parte della giunta camerale rappresentando quella parte di imprese che oggi più di prima ha bisogno di implementare la parte tecnologica legata anche alla digitalizzazione – ha affermato Pezzati -. La nostra funzione è quella di essere punto di congiunzione tra istituzioni e mondo delle imprese, in particolare a tutela di quelle più piccole”.