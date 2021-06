Catania, i tifosi continuano a versare denaro

CATANIA – La piazza di Catania attende e spera, ma il tempo va diminuendo sempre più. La società è alla ricerca di circa 800 mila euro, che permetterebbero di completare l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato; per questo motivo è stata avviata una campagna per raccogliere dei soldi tra i tifosi. Alcuni sono scettici sulla riuscita di questa raccolta fondi, altri un po’ meno e hanno già versato la loro quota.

Tra chi ha versato del denaro c’è anche l’Enna calcio, che ha invitato altre società a fare lo stesso. La Sigi ha già immesso un milione e mezzo di euro per ricapitalizzare, ma di più non può fare. La ricerca andrà avanti fino a giorno 28, giorno ultimo per presentare la domanda di iscrizione. In caso arrivasse questa iscrizione si potrebbero fare avanti imprenditori catanesi e non pronti a dare una mano per la gestione della squadra, ma prima deve essere necessariamente completato questo iter.