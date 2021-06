Chiesa: “Dobbiamo tutti sognare in grande”

“Non importa chi gioca, chi scende in campo fa la prestazione e oggi l’abbiamo dimostrato. Questo gruppo può fare la differenza, possiamo crederci fino in fondo e giocarcela con tutti. Merito del mister che ci ha dato entusiasmo, ci giocheremo questo sogno. Facciamo bene tutti a sognare, sia noi che gli italiani, giusto farlo in grande”. Queste le dichiarazioni di Federico Chiesa, esterno della Nazionale italia, rilasciate al termine della gara contro il Galles ai microfoni di “Sky Sport”. Il calciatore della Juventus, nell’1-0 contro la squadra di Bale e Ramsey, dopo l’incontro è stato premiato con il trofeo “Star of the match” per aver contribuito alla vittoria degli azzurri.

La squadra guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini ha ottenuto il primato nel Girone A dell’Europeo 2020. La Nazionale azzurra adesso si proietta agli ottavi di finale in attesa di scoprire la prossima avversaria. Intanto, ci saranno diversi giorni di riposo per i calciatori della nazionale così da poter recuperare la forma fisica dopo la fase ai gironi della competizione.