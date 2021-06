PALERMO – Muoversi in modo sostenibile per le vie della città, abbandonando l’auto e gli altri mezzi inquinanti, collezionare punti e vincere corse in monopattino. È la sfida dell’estate lanciata da Dott e MUV. Una partnership naturale tra la startup olandese arrivata a Palermo nello scorso marzo coi suoi due ruote elettrici e la startup tecnologica italiana a vocazione sociale che si occupa di mobilità sostenibile. “Dott summer challenge” è il nome della competizione che durerà un mese e che ha l’obiettivo di incrementare gli spostamenti a impatto zero nel capoluogo siciliano.

La sfida inizierà martedì 22 giugno, a partire da quel giorno sarà possibile iniziare a raccogliere punti con l’app di MUV, attraverso le corse sui monopattini elettrici di Dott, ma anche a piedi, in bicicletta, in autobus o in carpooling. Per iscriversi basterà cliccare su https://muv.app.link/Xlb5Y5xBMgb. Utilizzando il link da smartphone si verrà indirizzati direttamente al download dell’app di MUV e successivamente alla pagina della challenge. In alternativa si può utilizzare il QR code cliccando su questo link: https://www.muvgame.com/muv_dott_qr.jpg.