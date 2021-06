Covid, da oggi Italia tutta in zona bianca tranne la Val D’Aosta

ROMA – Oggi tutt’Italia in zona bianca anti-Covid tranne la Valle d’Aosta, che dovrebbe esserlo dal 28: data in cui il Paese potrebbe dire addio all’obbligo di mascherina all’aperto. Proprio su questo si esprimerà questa settimana il Cts. La variante Delta: oggi arrivano anche in Italia nuovi test per riconoscerla, mentre entra in vigore la quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Ieri riportati a livello nazionale solo 881 nuovi positivi e 17 decessi.