Covid, due date per dire stop alle mascherine all’aperto

ROMA – Una settimana ancora e l’Italia potrebbe dire addio all’obbligo di mascherine all’aperto. Il 28 giugno, infatti, tutte le regioni italiane saranno in zona bianca. Una data su cui oggi discuterà il Cts, all’interno del quale non tutti vedono di buon occhio la data del 28 giugno per abbandonare le mascherine all’aperto preferendo spostare questa scadenza almeno alla settimana successiva, il 5 luglio.

Intanto oggi scade in tutta Italia la misura del coprifuoco, che incide però solo nella gialla Valle D’Aosta, poiché anche Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia di Bolzano, Sicilia e Toscana entrano in zona bianca, dove non sono previsti orari per il rientro a casa. Dovrebbe inoltre essere sciolta a breve la riserva sull’apertura delle discoteche, che dovrebbero poter ripartire dagli inizi di luglio e sicuramente con l’obbligo del green pass. L’utilizzo del certificato verde sarà operativo dal prossimo 28 giugno nel nostro Paese e dal primo luglio sarà utile per spostarsi in tutta Europa.