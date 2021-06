Crollano i pannelli del contro-soffitto dell’aula bunker

Crollati, durante la notte s corsa, i pannelli del contro-soffitto dell’aula bunker di Trapani, che si trova al piano terra del Palazzo di giustizia. A causa del crollo è stata rinviata l’udienza del processo “Scrigno”, in programma domani. È infatti impossibile attivare il servizio di videoconferenza. Sull’accaduto è intervenuta con una nota la Camera penale di Trapani. Non è infatti la prima volta che il Tribunale sia costretto a sospendere le attività per incidenti analoghi.