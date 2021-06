Da oggi niente coprifuoco e tutti insieme a tavola

Da oggi la Sicilia è in zona bianca. Le maglie delle restrizioni anti Covid si allentano. Ecco le regole

STOP COPRIFUOCO

Viene abolito il coprifuoco che obbligava a stare a casa dalle 24 alle 5 se non per comprovate esigenze. Da oggi è consentito spostarsi liberamente di notte.

SPOSTAMENTI

Nessuna limitazione agli spostamenti all’interno della regione e verso altre regioni bianche e gialle. Verso le zone arancioni e rosse è possibile spostarsi con il green pass. Nessun limite anche per le visite in abitazioni private.

TUTTI INSIEME A TAVOLA

Si torna alle vecchie abitudini. Se si organizza un pranzo casa due nuclei familiari possono mangiare insieme senza limiti al numero di posti. In bar e ristoranti all’aperto non ci sono limiti di commensali ai tavoli, ma è obbligatorio il distanziamento di un metro. Al chiuso invece il limite è di sei persone al tavolo (4 in zona gialla), a meno che non siano tutti conviventi.

BATTESIMI, COMUNIONI, MATRIMONI

da oggi torna a respirare uno dei settori maggiormente colpiti dal Covid. Si possono organizzare i ricevimenti sia al chiuso che all’aperto, ma è obbligatorio che gli invitati rispettino uno dei tre requisiti: siano vaccinati, abbiamo fatto un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti o siano in possesso del certificato di guarigione. I titolari dei locali devono comunque garantire degli standard. Ad esempio il buffet si può fare solo se a porgere i piatti è il personale, oppure ci si deve organizzare con le monoporzioni.

PALESTRE, PISCINE, MOSTRE

Non cambia rispetto alla zona gialla. In palestre e piscine è vietato usare le docce. Riaperti musei e mostre anche se è fortemente consigliata la prenotazione online. Per quanto le discoteche niente da fare: non si balla, ma possono riaprire per servizio bar e ristorante. Per scatenarsi in pista si attende una decisione nelle prossime settimane.

MASCHERINE

L’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto resta in vigore. Sul punto si attendono successive indicazioni del governo attese per luglio. Resta in vigore il divieto di assembramento, l’obbligo di sanificazione e areazione dei luoghi chiusi, di igienizzazione delle mani. I centri commerciali possono aprire anche nei weekend, festivi e prefestivi.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT