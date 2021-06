Fortitudo Agrigento, si va a gara 5 dopo la vittoria di Chiusi

Gara 4 tra Fortitudo Agrigento e San Giobbe Chiusi ha visto riemergere dalle proprire ceneri la squadra ospite in un PalaMoncada sold out. La vittoria del match, con palla a due domenica 20 giugno alle 18.00, poteva portare il club siciliano a guadagnare la A2 già ieri sera, con la serie ferma proprio sul risultato di 2-1. La squadra toscana però ha reagito riaprendo gli scontri e rimandando tutto a gara 5.

Mercoledì 23 giugno proprio a Chiusi, infatti, si deciderà chi andrà in A2 con l’ultima gara della serie. Ad Agrigento il match di ieri è terminato 69-57 per i biancorossi. I parziali sono stati: 9-20, 21-40, 43-55 e appunto 57-69. I siciliani adesso si proiettano all’ultimo incontro con Chiusi per decretare chi meriterà il posto in Serie A2.