G20, zona Benedettini ‘blindata’: ecco il piano della sicurezza

CATANIA – Per tre giorni Catania sarà blindatissima. Nello splendido scrigno del Ministero dei Benedettini, simbolo della cultura accademica catanese, si svolgeranno i vari appuntamenti del G20 dell’Istruzione e del Lavoro. Per garantire la sicurezza degli ospiti internazionali è stato predisposto un controllo massiccio nel quadrilatero attorno a piazza Dante. Area dove, già a partire da sabato, non si può parcheggiare o sostare l’auto. Una sorta di red zone per consentire un miglior monitoraggio della tre giorni, che inizierà nel pomeriggio con l’accoglienza dei partecipanti e durerà fino al 23 giugno. Martedì è prevista la riunione ministeriale con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, mentre mercoledì chiuderà il ministro del lavoro Andrea Orlando. Per il 22 giugno, alcuni movimenti che si oppongono alle politiche del G20, hanno promosso una manifestazione di piazza, che sarà “monitorata” dalle forze dell’ordine al fine di prevenire possibili tafferugli.

Foto Dario Azzaro

La macchina della sicurezza

La Questura di Catania – su indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza – ha predisposto una precisa macchina della sicurezza. Intanto già Sabato il Monastero dei Benedettini è stato ispezionato palmo a palmo. La sede della facoltà di Lettere di Catania è stata bonificata in ogni area. E da quel momento nello splendido palazzo hanno potuto accedere solo il personale accreditato per il g20 e le forze dell’ordine delegate alla sicurezza. E ogni persona sarà controllata e i bagagli passeranno i controlli. Insomma una sorta di zona sterile aeroportuale. Oltre al Monastero dei Benedettini è stato messo in campo un piano di sicurezza a medio raggio con presidi di controllo ad ogni varco che permette l’accesso verso piazza Dante e al Monastero. Dalle 13 di oggi fino a mercoledì 23 nell’intera zona non si potrà né transitare, né sostare.

Controlli ai varchi (Foto Dario Azzaro)

L’Amministrazione Comunale, d’intesa con il comitato per l’ordine e la sicurezza, ha fissato le necessità di viabilità per garantire la sicurezza dei partecipanti nelle strutture ricettive cittadine e nella zona del Monastero dei Benedettini. Ecco le vie in cui è vietato fermarsi: viale XX Settembre, lato sud, dal civ. 70 a piazza Trento, piazza Trento; via Guglielmo Oberdan, da piazza Trento a via Pietro Toselli, ambo i lati; via Pietro Toselli, da via G. Oberdan al civ. 34, ambo i lati; via Alessi, ambo i lati; piazzetta Sebastiano Addamo; via San Giuseppe al Duomo, ambo i lati; piazza Dante Aligheri; via Osservatorio, ambo i lati; piazza Annibale Riccò, via Botte dell’Acqua, ambo i lati; via Antico Corso, da piazza A. Riccò a via Tindari, ambo i lati; via Carlo Ardizzone, ambo i lati; via Teatro Greco, da piazza Dante a via Ospedale Vecchio e da piazza Dante a via Verginelle; via Della Palma, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati; via Santa Barbara, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati; via Quartarone, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati; via Verginelle, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati; via Gesuiti, da piazza Dante Aligheri a via Carlo Ardizzone, ambo i lati; via Casa della Nutrizione, da piazza Dante Aligheri a via Carlo Ardizzone, ambo i lati; via Bambino, da via Casa della Nutrizione a via Gesualdo Clementi, ambo i lati; via Gesualdo Clementi, da via Bambino a piazza Dante Aligheri, ambo i lati;via Mascali, ambo i lati; via Idria, da via Gesualdo Clementi a piazza Santa Maria dell’Itria, ambo i lati.

Le riunioni ministeriali

Quale è stato l’impatto dell’emergenza sanitaria sui sistemi d’istruzione? Quale sarà il futuro della scuola e, soprattutto, terrà conto delle esperienze maturate nei mesi della pandemia? Sarà possibile strutturare percorsi più agevoli di transizione dalla scuola al mondo del lavoro? Saranno questi alcuni dei temi che verranno affrontati il domani nel corso della Riunione Ministeriale dedicata all’Istruzione. Sarà il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a presiedere i lavori. Che poi nel pomeriggio incontrerà i giornalisti. Dalle 14.30 i Ministri dell’Istruzione e del Lavoro si riuniranno in sessione congiunta per affrontare il tema della transizione dall’istruzione al lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili. Mercoledì 23 si terrà invece la riunione Ministeriale sul tema del Lavoro nell’Auditorium del Monastero alla presenza di Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le contro-manifestazioni

Sono state organizzate anche delle manifestazioni di opposizione al G20, organizzate da Accoglienza ControVento, Anarchica Palermo, Cobas Scuola (coordinamento siciliano), Comitato NoMuos/NoSigonella, La Città Felice, La Ragna Tela, LHIVE (ex LILA), PCI, PRC, Rete Antirazzista Catanese, Stonewall, Sinistra Anticapitalista, Unione degli Studenti.

Oggi pomeriggio un’assemblea dal titolo Lavoro e Istruzione: “voi il problema, noi la cura” al cinema King Catania. Domani invece una manifestazione di piazza.