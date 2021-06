G20, Fava su riunione ministri Istruzione: ” Non sia passerella”

CATANIA – “Spero che la riunione dei ministri dell’Istruzione del G20 a Catania non si riduca ad una passerella in una città che ha tra i più alti tassi di evasione scolastica d’Europa”. Così il deputato regionale Claudio Fava. “Nelle ottanta scuole di Librino, San Cristoforo e San Giovanni Galermo – aggiunge – un ragazzo su quattro non va a scuola e diventa carne da macello per il lavoro minorile in nero o per gli arruolamenti malavitosi. Lo denunzia il tribunale dei minori ricevendo in risposta solo il silenzio delle istituzioni cittadine, amministrazione comunale in testa. Portare il G20 a Catania e il giorno dopo tornare a contemplare rassegnati un’evasione scolastica a livelli da dopoguerra sarebbe un’ipocrisia imperdonabile.” (ANSA)