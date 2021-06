Gravina: “L’Italia fa il 62% di share. Inginocchiarsi? Sono liberi”

“Questa Nazionale è un regalo per l’Italia dopo diversi mesi di sofferenza. È l’Italia che sognavamo. Ma attenzione, non si può ridurre tutto a queste tre partite, l’entusiasmo affonda le sue radici in un percorso lungo. Abbiamo avuto ascolti totali di 42 milioni di persone con un 62 per cento di share sommando Rai e Sky. La nostra comunità sui social media è cresciuta di mezzo milione di persone con nuovi profili in inglese e in arabo. Appena un mese fa sembrava impossibile e invece abbiamo avuto un grande risultato con un livello di sicurezza altissimo, è uno spot di speranza anche per il futuro del Paese”. Questo il commento di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, rilasciato in conferenza stampa dopo la terza vittoria di fila della nazionale azzurra nel Girone A dell’Europeo 2020. Gravina ha poi continuato: “Noi poniamo in essere tutto ciò che si può fare contro il razzismo. Ognuno può esprimere le sue convinzioni, con i ragazzi ne avevamo parlato, sono stati liberi, qualcuno si è inginocchiato, altri hanno applaudito come i tifosi. C’è il massimo impegno contro ogni forma di discriminazione razziale, poi lasciamo i nostri ragazzi liberi di esprimere la loro sensibilità”.