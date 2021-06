La morte del 29enne travolto da un’auto: indagini forse ad una svolta

CATANIA. Potrebbe essere ad una svolta la ricostruzione dell’incidente che lo scorso 26 maggio in via Passo Gravina ha visto morire sull’asfalto il 29enne Joshua La Rosa che, in sella alla sua bicicletta si recava al lavoro.

La vittima era stata travolta da un’auto che lo avrebbe scaraventato a terra: il pirata della strada sarebbe poi fuggito via senza prestare soccorso.

A quanto si apprende da fonti investigative, i sospetti su chi fosse alla guida dell’auto si sarebbero concentrati su una persona già ascoltata dagli agenti della Polizia municipale.

Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso.