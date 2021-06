L’afa investe Catania, alla Piana picchi di oltre 40 gradi

CATANIA. Alte temperature esplose in modo puntuale ed inesorabile. A Catania il termometro di mercurio segnerà ancora per giorni un grado di afosità ben più alto rispetto a quelle che sono le normali temperature di stagione. Un solstizio d’estate che già dal suo primo giorno non fa registrare sconti.

Mentre a Catania città si arriva a sfiorare i 40 gradi, nell’entroterra della provincia ed in particolare lungo la Piana catanese, la soglia è stata superata attestandosi anche a picchi di 42 gradi.

Una circostanza che, stando alle previsioni meteo, rimarrà tale e quale per i prossimi giorni.

L’invito, soprattutto alle persone deboli e agli anziani, è sempre quello di non rimanere in giro durate le ore centrali del giorno.