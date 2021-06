Mancuso Gelati Italiani dal 1920: in via Plinio il secondo punto vendita a Milano

Dopo il successo di via De Castillia 20, sotto il Bosco Verticale, Mancuso arriva in Porta Venezia- per l’esattezza in via Plinio 22- per conquistare il palato dei milanesi. Un secondo punto vendita a quasi un anno dalla prima apertura, in un momento storico difficile per il canale della ristorazione, è un grande traguardo per l’azienda siciliana, con alle spalle cento anni di esperienza e completa dedizione a “sua maestà” il gelato.

Ci sono gelati che si amano al primo assaggio. Non solo perché sono buoni ma perché sanno di passione, di tradizione, di famiglia. Da quattro generazioni i gelati Mancuso raccontano al palato una deliziosa storia che dal 1920 si rinnova restando fedele a se stessa. Gelati Mancuso: un secolo di passione per il gelato. Il capostipite di questa dolce avventura è Salvatore Mancuso che negli anni ’20 giunto dalla Sicilia negli States fa gustare agli americani qualcosa di più invitante del loro ice-cream: granite e gelati italiani. Un successo che continua poi negli anni ’50 con il figlio Vincenzo che porta la bontà dei gelati Mancuso in Inghilterra. Ma il cuore della famiglia Mancuso è in Sicilia e Vincenzo vi fa ritorno per aprire un Laboratorio gelati di grande successo.

Nel 1980 Salvatore, Antonio e Rosario con la stessa dedizione del padre e del nonno, guidati dall’energica madre Piera, raggiungono l’eccellenza nei gelati coniugando innovazione e tradizione. Oggi, a ridosso della quarta generazione, orgogliosa del proprio passato e con lo sguardo rivolto al futuro la famiglia Mancuso realizza il sogno di sempre: dopo 100 anni apre a Milano la prima gelateria Mancuso. A distinguere i prodotti Mancuso non c’è solo l’esperienza ma tanta passione e cura nella scelta della materia prima. ”Per creare i nostri gusti di gelato – spiega Antonio Mancuso, Presidente del Gruppo – attingiamo al meglio della produzione siciliana e italiana. Mandorle, pistacchi, arance, limoni, mandarini coltivati nelle nostre campagne in Sicilia ma anche Nocciole del Piemonte. Utilizziamo solo succo di agrumi siciliani per i nostri gelati e sorbetti, quest’ultimi completamente privi di lattosio, ed ingredienti selezionati e mantecati sempre con buon latte fresco italiano. Perché solo scegliendo materie prime di grande qualità sappiamo di poter offrire un gelato sano, buono e dal gusto inconfondibile”.

Gelato mantecato a vista e tradizione pasticciera. Il gelato mantecato al momento è sinonimo di freschezza, spensieratezza, allegria, un piacere adatto alle esigenze di tutti da godere tutti i giorni e in ogni momento della giornata. Nel nuovo store di via Plinio 22 a Milano potrete deliziarvi non solo con la gelateria ma anche con la pasticceria più rinomata: cannoli siciliani riempiti a vista, crepes fatte sul momento, una selezione di pasticceria mignon e torte e tante altre prelibatezze da gustare assieme a un buon caffè fatto con una speciale miscela di propria produzione.

Tante golosità da gustare subito o a casa vostra. Nello store di Via Plinio sarà possibile consumare al tavolo le specialità di gelateria e pasticceria della Mancuso’s family oppure grazie all’e-commerce mancuso1920.it sarà possibile ordinare online e ricevere tutto in pratiche e sicure confezioni take away. Per celebrare questa nuova apertura, una massiccia campagna pubblicitaria su poster giganti, nei punti strategici di Milano, è già on air da questa settimana ed ha portato una ventata di estate e voglia di buon gelato targato Mancuso in tutta la City.

Le nuove aperture previste nell’estate 2021 porteranno le delizie di Mancuso dapprima nella raffinata Versilia, con un nuovo punto vendita a luglio nella lussuosa Forte dei Marmi. In Toscana non sarà l’unica apertura, alla quale si aggiungerà un punto vendita nella rinascimentale Firenze. La dolce corsa di Mancuso non si ferma e arriva nella Capitale con unnuovo punto vendita, di fronte la bellissima Fontana di Trevi, nel cuore storico e pulsante della città di Roma. Lo store di via Plinio 22 ha aperto le sue porte domenica 20 giugno 2021 e vi attende per tutti i deliziosi momenti della giornata, con le tipicità siciliane di gelato e pasticceria targate Mancuso.