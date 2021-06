Musumeci: “Su Razza rivendico il primato della politica”

“La conferma di Razza è una questione di opportunità politica, non ho difficoltà a dirlo. Se in Italia qualcuno deve andare a casa per un avviso di garanzia su un reato che non è di Mafia, allora mezza classe dirigente deve lasciare le istituzioni immediatamente. Politica e magistratura devono mantenere un equilibrio, io rivendico il primato della politica”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Tagadà su La7 in relazione alla vicenda delle dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, successivamente reintegrato nel ruolo.

“La ‘spalmatura’ di cui tanto si parla si riferiva ai numeri e la usano tutti, soprattutto negli uffici tra i collaboratori. Razza non si riferiva certo alla sacralità della vita umana – ha precisato il governatore siciliano – Non voglio far passare il principio secondo il quale un avviso di garanzia per falso ideologico possa portare ad abbandonare una carica”.

Affaire Astrazeneca

“Non siamo assolutamente soddisfatti sulla questione di Astrazeneca. Abbiamo sempre evitato di assumere posizioni dissonanti e in dissenso rispetto a quelle romane del governo e in particolare del generale Figliuolo col quale abbiamo collaborato e stiamo collaborando molto bene, ma non c’è dubbio che arrivano da Roma notizie contrastanti, lasciare la libertà di decidere per la seconda dose quando una delle due ipotesi è Astrazeneca certo non aiuta certo a scegliere”, ha detto Musumeci.

“Nessun dubbio su open day”

“Lo dico con molta serenità, nessun dubbio sul fare gli Open Day. Eravamo tra i primi in Italia nella campagna di vaccinazione, poi con la vicenda dei casi di mortalità correlati ad Astrazeneca è cominciata la fase calante e avevamo il dovere di inventarci qualsiasi compatibile iniziativa per arrivare ai cittadini visto che non venivano da noi”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Tagadà su La7 commentando i numeri sulla vaccinazione anti Covid nell’Isola. “Abbiamo fatto in piena coscienza, le abbiamo sperimentate tutte – ha aggiunto – ci siamo fatti autorizzare per le isole minori, per i comuni montani, siamo stati autorizzati per le età inferiori a 60 anni quando il limite era quello, e abbiamo fatto tutto quello che potevamo e dovevamo fare”.

