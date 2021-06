Palermo, Josip Ilicic in visita al “Barbera”

Uno degli ex calciatori del Palermo maggiormente legati alla piazza del capoluogo siciliano è Josip Ilicic. Il fantasista dell’Atalanta, infatti, ha vestito la maglia rosanero dal 2010 al 2013 e nonostante siano passati diversi anni, il legame tra lo sloveno e la Sicilia resta ancora vivo e molto sentito.

La conferma è arrivata proprio questa mattina, quando i canali social del Palermo hanno pubblicato alcune foto dell’ex attaccante rosanero in visita allo stadio “Renzo Barbera”. Lo sloveno, infatti, sta passando alcuni giorni di vacanza proprio in Sicilia, passando prima per il litorale di Mondello per poi recarsi in viale del Fante. A pochi giorni dall’apertura del Palermo Museum, il calciatore sloveno ha avuto modo di visitare qualche cimelio del passato.