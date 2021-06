“Primarie Pd a Roma e Bologna, perché non a Palermo?”

“La partecipazione alle Primarie di Roma e Bologna è la dimostrazione dell’imprescindibilità di questo strumento per la scelta di chi dovrà guidare la sfida di Palermo 2022 e per la definizione delle alleanze in modo chiaro, trasparente e fuori dai tatticismi. Sarebbe un errore imperdonabile non coinvolgere il nostro popolo nella definizione di assetti e classe dirigente da mettere al servizio della città”. Cosi Mario Meli, componente dell’assemblea provinciale del Pd di Palermo (Area Orfini). “Ci spiace constatare che Il Pd di Palermo continui ad “inseguire farfalle” invece di contribuire a mettere in campo, fin da subito, la macchina organizzativa e politica per le Primarie. Basta con i giochi di corrente! E’ tempo di tornare alla Politica come sta ben facendo il nostro segretario nazionale Enrico Letta”.