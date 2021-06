Si era nascosto a casa dei genitori, ma deve andare in carcere

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato M.A., 34 anni.

I militari sono andati nella sua abitazione per notificargli un ordine di esecuzione pena. Avrebbe dovuto essersi in casa visto che è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e libertà controllata per una serie di reati contro il patrimonio e la persona.

Per l’ennesima volta era assente. I carabinieri lo hanno rintracciato a casa dei genitori. Da qui è finito nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani dove resterà per espiare un anno di pena.