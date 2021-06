Si gira uno spot Red bull: martedì Foro Italico chiuso, stop alla Ztl

Il Comune sospende la Ztl diurna per consentire le riprese. Si annuncia un martedì di passione per gli automobilisti

PALERMO – Martedì 22 giugno sarà sospesa dalle ore 8 fino alle 13 la Ztl in centro a Palermo. La decisione è stata presa in considerazione della chiusura di Foro Umberto I per le riprese di uno uno spot di una auto di F1. La sospensione temporanea sarà valida fino a cessata esigenza.

Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di uno spot pubblicitario della Red bull che ha come protagonista proprio la vettura da Formula 1 guidata da Max Verstappen e Sergio Perez che nel video percorrerà il Foro Italico (interessato dalle riprese di martedì 22 giugno) e la borgata marinara di Mondello (dove sono già state effettuate le riprese nei giorni scorsi. Lo staff dell’agenzia che cura la realizzazione dello spot Red bull è a Palermo già da alcuni giorni.

Palermo è stata scelta dal colosso delle bevande energizzanti e dall’omonima scuderia di Formula 1 per promuovere il marchio austriaco e questo è motivo di orgoglio per la città la Sicilia, ma si annuncia un martedì di Passione per gli automobilisti palermitani che nella mattinata dovranno rinunciare a un’arteria fondamentale come il Foro Italico in questi mesi di cantieri in città. Il consiglio per gli automobilisti palermitani è quello di scegliere percorsi alternativi al Foro Umberto I per l’attraversamento della città da est a ovest.