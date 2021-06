Sicilia, caldo torrido: temperature da record

PALERMO – Caldo record in Sicilia: temperature oltre i 40 gradi. La colonnina di mercurio in queste ore fa registrare temperature altissime. L’anticiclone africano si fa sentire nell’isola e la soglia dei 42 gradi, prevista nei gironi scorsi, è quasi una solida realtà. Palermo e Catania si confermano le città più calde della Sicilia con temperature che superano i 37 gradi. E se in città si respira a fatica, per gli automobilisti le cose vanno peggio. Un nostro lettore ci segnala una temperatura di ben 44 gradi registrata all’interno della sua macchina in autostrada nei pressi del capoluogo.