Silipo, il prossimo anno deve essere il tuo

L'attaccante ha vissuto una stagione in chiaro scuro che non gli ha permesso di mettere in mostra le sue qualità

PALERMO – Dopo un anno di apprendistato il prossimo potrebbe essere quello del salto definitivo per Andrea Silipo. L’attaccante classe 2001 nello scorso campionato ha faticato, e anche parecchio, tra i professionisti, ma ha tutto per imporsi e fare il salto di qualità.

In tanti se lo aspettavano come protagonista nel campionato appena concluso, ma a sorprendere è stato l’amico Lorenzo Lucca, che dovrebbe emigrare verso categorie più prestigiose. Invece, la permanenza in Sicilia di Silipo è cosa scontata. È pur vero che la Roma, società dalla quale è approdato in Sicilia, ha un diritto di riacquisto che scade nel 2022 per una cifra vicina al mezzo milione di euro, ma l’attaccante esterno non ha fatto nulla per farla esercitare.

Come “scusante”, però, il baby attaccante può dire di aver avuto poco spazio, perché le presenze collezionate in stagione non sono state tantissime. Con Filippi, che gli ha dato qualche chance in più, è arrivato anche il primo gol tra i professionisti. La speranza della dirigenza è quella di poter ammirare un calciatore nuovo la prossima stagione e che, chissà, possa trasformarsi in una importante plusvalenza.