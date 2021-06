PALERMO- Mattinata di grandissimo caldo all’hub vaccinale della Fiera di Palermo. Qui, in tre brevi video-interviste con il commissario per l’emergenza Covid, il dottore Renato Costa, raccontiamo le ultime su tamponi, varianti e vaccini. “Con gli open day – dice Costa – non c’è stato l’incremento che ci aspettavamo. Facciamo quattromila vaccini al giorno che per noi sono pochi. Abbiamo difficoltà a scalfire lo zoccolo duro di chi non vuole vaccinarsi”. La nostra foto di copertina è dedicata a due giovani operatori con la tuta, bardati di tutto punto, e ci sono quaranta gradi. Sono lì per fare i tamponi. Vengono, certo, pagati. Ma l’impegno che questi ragazzi – perché tali sono – stanno mettendo è ancora una volta da sottolineare. Ecco i video.

Massima attenzione per la variante Delta

I controlli su chi arriva

Chi rischia di più