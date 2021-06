“Ztl, Comune schizofrenico se dice no a quella notturna”

“Sulla Ztl si conferma la schizofrenia dell’amministrazione comunale: impuntata a mantenere quella diurna che tanto danno sta arrecando al centro storico, disattenta su quella notturna, che invece potrebbe ora diventare elemento per favorire le attività economiche che operano nella legalità, che hanno bisogno di spazi all’aperto e di contrasto all’abusivismo. Una Ztl notturna che potrebbe anche essere utile per contrastare i fenomeni di movida irregolare e violenta cui abbiamo assistito in queste settimane, restituendo vivibilità e serenità ai residenti del centro storico. Chissà che una volta tanto il duo Orlando/Catania non ne faccia una giusta?”. Lo dichiara Marianna Caronia.