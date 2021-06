Alla Kore un corso di Ingegneria e sostenibilità ambientale

ENNA – La Kore di Enna ha attivato nuovo corso di laurea; Ingegneria del costruito e della sostenibilità ambientale. Il corso si svilupperà soprattutto a Siracusa e a Gela, in collaborazione con le aziende che a livello globale che sono impegnate in programmi di riconversione industriale e di recupero ambientale di straordinaria portata. Ad essere coinvolti nel piano di studi del nuovo corso di laurea sono anche i temi della riqualificazione energetica, della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’edilizia sostenibile: tutti temi fondamentali nei piani di sviluppo strategici dei prossimi anni, tra i quali il Pnrr.

In questo corso il rapporto tra studio e attività pratiche è così stretto da esservi previsti ben 114 crediti, sui complessivi 180 necessari a conseguire la laurea, dedicati al tirocinio nei siti aziendali (almeno 48) e nei laboratori (almeno 66). Proprio per questo gran parte del percorso formativo si svilupperà nel polo industriale di Siracusa e nel centro Eni di Gela, dove la Kore intende portare una presenza potenzialmente più ampia di quella limitata ad un solo corso di laurea. Al corso potranno essere ammessi 100 studenti, in ordine di presentazione della domanda di immatricolazione e mediante prova attitudinale.