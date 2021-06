ATP Maiorca, Caruso perde sotto i colpi di Vasely

Salvatore Caruso si ferma nella sua avventura all’ATP di Maiorca. Nella sfida contro Jiri Vasely, il tennista siciliano si arrende sul 2-0 (7-6, 6-2) sul manto erboso dell’isola spagnola. Complice, probabilmente, la sua poca confidenza proprio con il terreno di gioco, così da permettere al tennista della Repubblica Ceca di passare al turno successivo.

Dopo un avvio poco entusiasmante per Caruso, il primo set si porta fino al 5-5 e termina al tie break dove il 5-0 parziale non lascia scampo al siciliano per il 7-2 finale. Il secondo set non presenta grandi sorprese ed è il preludio della fine dei giochi. Il 6-2 finale definisce la sconfitta del tennista originario di Avola e proietta Vasely al prosismo turno del torneo, lasciando l’amaro in bocca a Salvatore Caruso. Dopo 1 ora e 55 minuti l’incontro termina in favore del tennista della Repubblica Ceca.