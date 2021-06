Concorso, 2800 tecnici per il Sud: al via le prove a Catania e Siracusa

CATANIA – Giornata di concorsi stamani alle Ciminiere di Catania e alla Fiera del Sud di Siracusa. Parte infatti da oggi il nuovo ciclo di prove per i circa 70 mila candidati che hanno presentato domanda per la selezione finalizzata all’assunzione di 2800 tecnici a tempo determinato nelle Regioni del Mezzogiorno e per i quali era stata già effettuata la valutazione dei titoli.

Le prove scritte si svolgeranno da oggi al 25 giugno ed il 28 e 29 giugno presso la Nuova Fiera di Roma, la Mostra d’Oltremare di Napoli, Fondazione Mediterranea Terina Onlus, a Lamezia Terme; la Fiera del Levante di Bari, la Fiera di Cagliari e – come accennato – alla la Fiera del Sud di Siracusa e al complesso de Le Ciminiere a Catania.

La prova scritta, come previsto dal bando, consiste in un questionario a risposta multipla di 40 quesiti – specifici per ognuno dei cinque profili (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico), da svolgere in 60 minuti.

Ciascun candidato ha ricevuto una lettera di partecipazione recante le informazioni utili per la convocazione, nonché un QrCode indispensabile per l’accesso alla prova. Tutti i candidati devono presentarsi con un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito negativo.