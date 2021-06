I particolari in aggiornamento.

CATANIA – Il capo delegazione indonesiano del G20, come ha accertato LiveSicilia, è risultato positivo al tampone al coronavirus. Giallo sul contagio, era partito col tampone negativo dall’Indonesia.

Verifiche su possibili focolai

L’azienda sanitaria di Catania ha eseguito il tracciamento dei contatti. Il diplomatico è in quarantena all’interno dell’hotel nel quale alloggia.

In totale, si trovano in quarantena 6 diplomatici. Controlli in corso anche sui passeggeri del volo nel quale ha viaggiato il rappresentante indonesiano.

Sospetta variante

Si teme che il diplomatico possa essere stato contagiato dalla variante Delta. I tamponi sono stati trasmessi al laboratorio che, entro 4 giorni, scioglierà ogni dubbio.

IN AGGIORNAMENTO