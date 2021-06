Covid, l’annuncio del governo: “Entro il 10 luglio discoteche aperte”

ROMA – Covid, l’Italia si prepara a compiere un altro passo verso la normalità dopo mesi di restrizioni per contrastare la diffusione della pandemia. E se dal 28 giugno ci sarà il via libera per non portare le mascherine all’aperto, nella prima decade di luglio il governo riaprirà le discoteche.

“Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa essere applicato anche alle discoteche”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, su RTL 102.5 durante il programma Non Stop News che ne ha diffuso il testo.

“Ho appena avuto un colloquio su questo con il ministro Speranza. Questa settimana – ha precisato – indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è ad oggi, rimasto l’unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo”.