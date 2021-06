Covid, ok dal Cts: dal 28 giugno niente mascherine all’aperto

L'obbligo resta però nei luoghi in cui si creino assembramenti come mercati, fiere, code, etc

ROMA – Dal 28 giugno l’Italia dirà addio alle mascherine all’aperto. Annunciato da Speranza, il via libera è arrivato ieri dal Cts. L’obbligo resta però nei luoghi in cui si creino assembramenti. L’annuncio è stato dato dal Cts con una nota che recita così: “Il Cts ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc.…)”.

“Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts – ha scritto il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook. Avviate intanto le prime procedure per la sospensione degli operatori sanitari non vaccinati contro il Covid. Ieri riportati solo 495 nuovi contagi, con un tasso di positività stabile allo 0,61%. Altri 21 i decessi.

