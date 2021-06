“Dalla camorra alla criminalità di Roma, ora Messina” VIDEO

Intervista al questore di Messina Gennaro Capoluongo che da circa un mese è alla guida della Questura peloritana e traccia un primo bilancio spiegando l’importanza della collaborazione con i cittadini. “Mi definisco un questore tra la gente – spiega Capoluongo – la sicurezza oggi deve essere condivisa con le persone su cui la polizia vigila e esercita i servizi di sicurezza pubblica. Mi auguro che ci possa essere grande collaborazione con la societá civile”.

“Ho avuto esperienza – aggiunge – di lotta alla camorra in Campania per tanti anni e di lotta alla criminalità internazionale nella mia precedente sede a Roma della direzione di polizia criminale. Grazie alla grande squadra che ho trovato qui combatteremo in modo determinato la criminalità organizzata e il traffico internazionale di stupefacenti”.

