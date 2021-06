Foro Umberto I chiuso per un video Red Bull, il traffico impazzisce FOTO

La via Roma non è riuscita a far defluire il traffico per via ed è scoppiata il caos

PALERMO – Quella di oggi è una giornata da archiviare, ma non dimenticare per i palermitani. La causa è dovuta alla chiusura del Foro Umberto I, dove si sta girando una produzione legata alla Red Bull, colosso austriaco delle energy drink e proprietaria dell’omonima scuderia di Formula 1, che ha causato un traffico che poteva essere previsto, ma che non è stato regolamentato.

La zona è circostante, ma non solo, è andata nel caos con automobilisti che non hanno potuto far altro che rimanere incolonnati nel traffico. La via Roma, che dalle 9 alle 13 è stata utilizzata come via alternativa anche grazie alla sospensione della Ztl, si è trasformata in un vero e proprio imbuto che non permetteva alle auto di defluire.

Le reazioni da parte della politica locale sono state tante e tutti chiedono una spiegazione al sindaco Orlando.

