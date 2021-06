G20, riunione ministeriale a Catania: presiede Bianchi

CATANIA – Al via oggi, a Catania, la riunione ministeriale dedicata all’Istruzione, nell’ambito della Presidenza italiana del G20. Presiede i lavori il ministro Patrizio Bianchi. I ministri del G20, stamattina, condivideranno interventi e strategie messi in campo durante l’emergenza pandemica e le prospettive che si aprono per il futuro dell’Istruzione, anche in raccordo con il mondo del lavoro. Alle 14.30 ci sarà una sessione congiunta con i ministri dell’Istruzione e del Lavoro per affrontare il tema della transizione dall’Istruzione al lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili.

Il vertice

La riunione ministeriale dell’Istruzione si concluderà con una conferenza stampa con le dichiarazioni del ministro Patrizio Bianchi, nell’auditorium dell’ex monastero dei benedettini, a partire dalle 17.20. rettore di Catania, Francesco Priolo, ha accolto stamattina, all’ex monastero dei benedettini, il ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi in occasione dell’apertura dei lavori del G20 sull’istruzione e sulla formazione.

Il programma

Nella sede dell’università che ospita il Dipartimento di Scienze umanistiche, oltre al rettore, sono intervenuti anche il prefetto Maria Carmela Librizzi e il sindaco Salvo Pogliese. Alla riunione ministeriale dedicata all’Istruzione, nell’ambito della Presidenza italiana del G20, interverranno i ministri dell’Istruzione di Italia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e Unione europea per discutere dell’impatto dell’emergenza sanitaria sui sistemi d’istruzione, sul futuro della scuola e sull’ipotesi di creare percorsi più agevoli di transizione dalla scuola al mondo del lavoro. I lavori si svolgeranno secondo le linee guida della Presidenza italiana del G20: persone, pianeta e prosperità.

L’evento odierno segna il culmine del confronto tra i Paesi del G20 sull’istruzione e sulla formazione, iniziato nel mese di gennaio.

“Lavoro e formazione devono intrecciarsi”

“Lavorare e formarsi non saranno due sezioni separate dell’esistenza di una persona, ma dovranno essere due elementi che si intrecciano sempre più spesso”. Lo ha detto il ministro Andrea Orlando, a Rainews 24, sul G20 iniziato a Catania con la due giorni di riunione ministeriale su Istruzione e Lavoro “Il lavoro – ha aggiunto – si promuoverà e si difenderà dando anche ai lavoratori la possibilità di formarsi e di modificare le loro competenze durante la loro attività professionale. Non è un tema che riguarda soltanto il nostro Paese. L’impatto delle nuove tecnologie, i cambiamenti che si sono determinati con la digitalizzazione, la necessità di affrontare la transizione ecologica impongono questo salto di qualità, questo dialogo, questa convergenza stabile tra questi due mondi”

CONTINUA A LEGGERE SU LIVE SICILIA