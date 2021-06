Giarre, Nirelli: “Serie D per la città, siamo emozionati”

“Per noi sono stati due giorni vissuti con la massima tensione ma anche con la massima concentrazione. Eravamo consapevoli dei nostri mezzi, da un anno cerchiamo questo traguardo per noi e per la città. Siamo contenti ed emozionati, voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre supportato, ma anche chi mi ha dato la possibilità di ritornare a Giarre da giocatore sei anni fa. Ringrazio tutta la società, i giocatori. Siamo già concentrati sul futuro”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Giulio Nirelli, presidente del Giarre, dopo la promozione in Serie D del club della provincia di Catania. I gialloblu passano dal campionato di Eccellenza al campionato di Serie D dopo aver battuto in finale il Siracusa con il punteggio di 3-2.