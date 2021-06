Imprese del cluster marittimo a rischio attacchi informatici

PALERMO – Piu’ di meta’ delle aziende che operano nel settore marittimo presentano potenziali vulnerabilita’ in tema di cybersicurezza. E’ il dato che emerge dall’analisi condotta da Swascan, la Cyber Security Company italiana partecipata dal gruppo Tinexa e proprietaria di una piattaforma di Cyber Security testing nonche’ di un centro di Cyber Security Research, che e’ stato presentato questa mattina a Palermo nel corso della prima edizione di MID MED Shipping Days 2021, l’evento di incontro tra cluster marittimo-logistico e settori produttivi della macroregione mediterranea italiana. In particolare gli analisti della societa’ hanno riscontrato su un campione di 20 aziende tra le prime 100 per fatturato un rischio medio di 29 vulnerabilita’ sui sistemi esposti su Internet e 76 email compromesse/data leak, ovvero a rischio sicurezza per quel che riguarda i dati in queste contenute e delle coppie di credenziali user/password.