PALERMO – Ancora sangue sulle strade siciliane. Dopo la tragedia di giovedì sulla Catania-Messina, che ha visto la morte di padre e figlio, il rocambolesco cappottamento di un’auto sulla Palermo-Catania domenica pomeriggio e la morte di un’altra persona su un viadotto a Sciacca, questa volta tocca alla Statale 114 ‘Orientale Sicula’, in provincia di Siracusa.

Lo scontro sulla Statale 114

La strada è provvisoriamente chiusa, in direzione del capoluogo aretuseo, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 135. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un autocarro si sono scontrati, due persone sono rimaste ferite e un’altra ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La tragedia della Catania-Messina

Si tratta quindi della terza tragedia in pochi giorni sulle strade dell’Isola. Una strage iniziata giovedì, con un’intera famiglia distrutta lungo l’autostrada che collega Catania con Messina. L’impatto sulla A18 tra Fiumefreddo e Giardini Naxos: a perdere la vita sono stati padre e figlio, di 48 e 14 anni. Feriti altri tre bambini e la madre dei piccoli.

Il pomeriggio infernale sulla Palermo-Catania

Domenica, invece, sulla Palermo-Catania, un’auto si è ribaltata poco prima dello svicolo di Trabia, in direzione del capoluogo etneo. Lungo quella che è la principale via d’uscita dal capoluogo siciliano è stato un pomeriggio infernale, con lunghe code in uscita da Palermo e l’elisoccorso che è atterrato sull’autostrada (VIDEO). Il pomeriggio nero delle strade siciliane è stato completato dall’incidente mortale all’ingresso Est di Sciacca, in provincia di Agrigento, dove è morto un 50enne: l’auto su cui viaggiava ha sfondato il muretto che delimita un viadotto precipitando sul torrente sottostante.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA